19.02.2018 12:00

Художественный музей приглашает на выставку «Прошлое и современность»

Открытие экспозиции Ларисы Кириченко – члена Национального союза мастеров народного искусства Украины, заслуженного мастера народного творчества Украины - пройдет 21 февраля в 16:00.



// ХОГА

В экспозиции представлены более 50 авторских произведений – наследие мастерицы почти 15-летней творческой работы, в разных видах традиционного народного искусства: вышивке – рушники, рубашки женские и мужские, элементах женской одежды, керамических изделиях, изготовлении кукол, резьбе.

«Искренние чувства мастерица вкладывает в вышитые рушники, которые она воспринимает как своеобразный духовный символ Украины, - рассказывают организаторы. – Пожалуй, во всем декоративном искусстве только рушник концентрирует в себе столько разнообразных символических значений. Здесь нашли отражение орнаменты, связанные с образами добра, красоты, защиты от зла. Поэтому в древние времена рушники имели не только утилитарное, декоративное назначение, но и ритуальное и культовое».

Соответственно типу орнамента Лариса Кириченко использует различные техники вышивки. Для растительного орнамента, где царит основной символ наших предков – «дерево жизни», вышивальщица использует тамбур, гладь, рушниковые швы. Для геометрического орнамента – счетные швы: счетная гладь, выкалывание, «соловьиные глазки», занизывание, крестик, а также разнообразные сеточки с настилом, вышивку по сетке и тому подобное.

Характерным признаком стиля вышивки Ларисы Кириченко является творческая интерпретация народных традиций (в отделке авторской одежды и кукол) в сочетании с современными технологическими возможностями и безупречной техникой исполнения.

Справка. Родилась Лариса Кириченко в 1949 году в Сумах, где живет и поныне, окончила машиностроительный техникум и Киевский институт легкой промышленности. На сегодня Лариса Кириченко - заведующая кафедрой изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Сумской специализированной школе І-ІІІ степени № 29, а также возглавляет мастерскую народных ремесел «Обереги судьбы».

Мастерица является участницей и призером всеукраинских и международных конкурсов декоративно-прикладного искусства. Ее работы, выполненные древними забытыми техниками, признавались лучшими на выставках в Великобритании, Италии, Германии, Франции, Китае, странах Балтии.

Работы Ларисы Кириченко хранятся в музеях и частных коллекциях в Украине и за ее пределами: в Харьковском художественном музее, Полтавской художественной галерее, Музее архитектуры и быта в Пирогово, Санкт-Петербургской славянской галерее, Курском художественном музее, в частных коллекциях в Украине, Германии, Канаде, Испании, Италии и др.

В 2017 году по ходатайству Департамента образования Лариса Кириченко вошла в десятку выдающихся людей Сумщины.