В Харькове полицейские обнаружили иностранца-нелегала

В Слободском районе полицейские обнаружили 34-летнего гражданина Азербайджана, который находился на территории Украины без соответствующей регистрации.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: