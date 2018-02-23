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23.02.2018  18:56   

В Харькове полицейские обнаружили иностранца-нелегала

В Слободском районе полицейские обнаружили 34-летнего гражданина Азербайджана, который находился на территории Украины без соответствующей регистрации.


В Харькове полицейские обнаружили иностранца-нелегала
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Также работники полиции привлекли к административной ответственности 50-летнего гражданина Украины, который предоставил иностранцу место проживания.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  нелегал, харьков
 
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