23.02.2018 18:56

В Харькове полицейские обнаружили иностранца-нелегала

В Слободском районе полицейские обнаружили 34-летнего гражданина Азербайджана, который находился на территории Украины без соответствующей регистрации.



В Харькове полицейские обнаружили иностранца-нелегала



Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также работники полиции привлекли к административной ответственности 50-летнего гражданина Украины, который предоставил иностранцу место проживания.