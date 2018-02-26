Фотовыставку детской подводной фотографии покажут в Харькове

С 1 по 7 марта в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться традиционная отчетная выставка «О! H2O» детского клуба подводного фотографирования «Дельта».
Работы маленьких подводных фотохудожников будут экспонироваться в Харькове уже в третий раз.
Кроме фотографий, посетители галереи «Искусство Слобожанщины» смогут увидеть фильмы об увлекательной подводной съемке и волшебные подводные глубины.
Торжественное открытие выставки состоится 1 марта в 17:00. Вход свободный.
Во время работы выставки «О! H2O» пройдут следующие мероприятия:
3 марта в 16:00 - творческая встреча с авторами и организаторами традиционной отчетной выставки «О! H2O» детского клуба подводного фотографирования «Дельта» КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»
6 марта в 17:00 - курс мастер-классов по украинскому орнамента от харьковского художника Аллы Рукавицына. Заключительное, пятое занятие.
Справка. Клуб подводного фотографирования «Дельта» был основан более 50 лет назад. Основой практических занятий в клубе является обучение плаванию, подводному плаванию в маске, трубке и ластах, дайвинга и подводной фотосъемке. За время своего существования клуб воспитал большое количество победителей и призеров различных фестивалей подводной фотографии. Клуб является тринадцятиразовим обладателем главного приза «Золотой аквалангист» - самого именитого Всемирного фестиваля подводных изображений, традиционно проходит во Франции.
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Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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