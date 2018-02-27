27.02.2018 14:17

В Харькове пройдет полуфинал молодежной лиги КВН

Второй полуфинал Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет 28 февраля в концертном зале «Украина».



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

В игре примут участие команды «Сборная сборных – дикий молодняк» (Национальный технический университет «ХПИ»), «Районы» (Харьковский радиотехнический техникум), «Люди в погонах» (Национальный университет гражданской защиты Украины), «Своя тусовка» (ХПИ), «MARVEL.UA», «401-я» (Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова), «День взятия Бастилии» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды), «77/79» (Харьковский национальный университет воздушных сил им. И. Кожедуба ), сборная «Моя любимая команда».

Команды сыграют два конкурса - визитная карточка и разминка. Начало – в 18:00.

Организатор - Харьковский городской центр досуга молодежи при поддержке управления по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета.