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27.02.2018  14:17   

В Харькове пройдет полуфинал молодежной лиги КВН

Второй полуфинал Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет 28 февраля в концертном зале «Украина».


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.
 
В игре примут участие команды «Сборная сборных – дикий молодняк» (Национальный технический университет «ХПИ»), «Районы» (Харьковский радиотехнический техникум), «Люди в погонах» (Национальный университет гражданской защиты Украины), «Своя тусовка» (ХПИ), «MARVEL.UA», «401-я» (Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова), «День взятия Бастилии»   (Харьковский национальный педагогический  университет им. Г. С. Сковороды), «77/79» (Харьковский национальный  университет воздушных сил им. И. Кожедуба ), сборная «Моя любимая команда».
 
Команды сыграют два конкурса - визитная карточка и разминка. Начало – в 18:00. 
 
Организатор - Харьковский городской центр досуга молодежи при поддержке управления по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  квн, харьков
 
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