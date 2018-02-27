Художественный музей представляет выставку произведений Владимира Шапошникова

Экспозиция состоит из более 50-ти произведений известного харьковчанина, который преждевременно ушел из жизни летом прошлого года.
На выставке представлены произведения, над которыми Владимир Шапошников работал до последнего дня пребывания в своей мастерской. Также в экспозицию войдут несколько живописных произведений серии «Апокалипсис», переданные в дар музею потомками художника.
28 февраля, в день рождения художника, в 16:00 на выставке «Ноосфера В.Ш.»
планируется провести Вечер его памяти.
Свой творческий путь Владимир Шапошников (1949-2017) начинал как архитектор, но полем его творческих экспериментов стала живописно-графическая практика. Аналитический способ мышления, поиск адекватной темы образности довольно скоро определили творческое лицо художника. Стилистика его работ сейчас является носителем своеобразного «харьковского диалекта» в изобразительной культуре нового пограничья.
Экспозицию можно посмотреть до 1 апреля 2018 года.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
влажн.:
давл.:
ветер: