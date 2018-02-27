Художественный музей представляет выставку произведений Владимира Шапошникова

27.02.2018 16:28

Экспозиция состоит из более 50-ти произведений известного харьковчанина, который преждевременно ушел из жизни летом прошлого года.

На выставке представлены произведения, над которыми Владимир Шапошников работал до последнего дня пребывания в своей мастерской. Также в экспозицию войдут несколько живописных произведений серии «Апокалипсис», переданные в дар музею потомками художника.

28 февраля, в день рождения художника, в 16:00 на выставке «Ноосфера В.Ш.»

планируется провести Вечер его памяти.

Свой творческий путь Владимир Шапошников (1949-2017) начинал как архитектор, но полем его творческих экспериментов стала живописно-графическая практика. Аналитический способ мышления, поиск адекватной темы образности довольно скоро определили творческое лицо художника. Стилистика его работ сейчас является носителем своеобразного «харьковского диалекта» в изобразительной культуре нового пограничья.

Экспозицию можно посмотреть до 1 апреля 2018 года.