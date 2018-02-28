28.02.2018 13:15

Харьковчан приглашают на рыцарский турнир

Рыцарский турнир «Кубок Первой Столицы 2018» пройдет 4 марта в концертном зале «Украина» (ул. Сумская, 35).



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

По словам организаторов, в мероприятии примут участие более 50 рыцарей из Киева, Одессы, Сум, Днепра, Запорожья, Винницы, Николаева, а также представители различных клубов Харькова.

Отметим, в этому году рыцарский турнир состоится уже в шестой раз.

Начало мероприятия - в 13:00.

Организаторы турнира - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета, Харьковский городской центр досуга молодежи и Клуб исторического фехтования «Ritter».