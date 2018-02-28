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28.02.2018  13:15   

Харьковчан приглашают на рыцарский турнир

Рыцарский турнир «Кубок Первой Столицы 2018» пройдет 4 марта в концертном зале «Украина» (ул. Сумская, 35).


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.
 
По словам организаторов, в мероприятии примут участие более 50 рыцарей из Киева, Одессы, Сум, Днепра, Запорожья, Винницы, Николаева, а также представители различных клубов Харькова.
 
Отметим, в этому году рыцарский турнир состоится уже в шестой раз. 
 
Начало мероприятия - в 13:00.
 
Организаторы турнира - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета, Харьковский городской центр досуга молодежи и Клуб исторического фехтования «Ritter».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  турнир, харьков
 
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