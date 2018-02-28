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28.02.2018  14:17   

Областной центр культуры и искусства приглашает на выставку живописи и графики

Открытие экспозиции «По зову сердца» - 2 марта в 15:00.


kharkivoda
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Продолжить цепочку единения прошлого и настоящего, опираясь на традиции вечного диалога художника с обществом, зрителями и коллегами. Именно эта идея вдохновила куратора выставки и руководителя творческого объединения «Художники с улицы Искусств» Валерия Завершинского на выставочный проект «По зову сердца». 
 
За плечами художников, впервые демонстрирующих широкой публике свои работы, стоит харьковская художественная школа со своими богатыми традициями и достижениями. На выставке представлены работы в трех главных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. Работы демонстрируют профессиональные качества молодых художников, их внутренний мир, авторский взгляд на настоящее. «Изюминкой» выставки является коллективная работа в стиле украинского неомодерна. 
 
Творчество демонстрируют Анна Козелецкая (г. Кривой Рог), Ярослав Леонец (г. Хмельницький), Мария Опанасенко (г. Днепр), Альбина Абдирова (г.Николаев), Анна Билык (г.Киев). 
 
Вход - свободный.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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