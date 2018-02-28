28.02.2018 15:49

В Харькове пройдет очередной «Kharkiv Fashion»

Фестиваль моды и дизайна «Kharkiv Fashion» пройдет с 29 по 31 марта в Харьковской школе архитектуры (ул. Конторская, 5).



city.kharkov.ua

Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

Как сообщили организаторы, такую локацию они выбрали неслучайно. В конце ХIХ века это здание принадлежало Почетному гражданину города Харькова, купцу и меценату Федору Енуровскому, который проводил в своем особняке спектакли, концерты, балы и благотворительные вечера.

«Этот особняк был колыбелью гармонии и красоты дореволюционного Харькова. «Kharkiv Fashion» соберет под крышей легендарного дома лучших представителей современной харьковской и украинской fashion-индустрии - всех, кто ценит индивидуальность, нестандартность, креативность и широту мышления», - отметили организаторы.

Вести мероприятие будет ведущая телепроекта «Світське життя» на телеканале «1+1» Екатерина Осадчая. В рамках «Kharkiv Fashion» запланирована съемка нового выпуска программы.

В школе архитектуры пройдут показы коллекций украинских дизайнеров и торговых брендов. Весенний «Kharkiv Fashion» представит гостям главные тренды нового сезона и даст стимул к развитию fashion-индустрии региона. На дизайн-маркете, который пройдет в рамках мероприятия, можно будет приобрести новые коллекции отечественных и зарубежных производителей по специальным ценам. Также пройдут различные образовательные мероприятия и семинары, организованные совместно с харьковским кластером дизайна и легкой промышленности, в рамках которых у производителей одежды будет возможность узнать о методах расширения рынков сбыта, увеличении продаж, а также способах вывода продукции на украинский и мировой рынки.

Кроме того, в рамках «Kharkiv Fashion» состоится уже второй конкурс молодых дизайнеров «Start Fashion», который даст возможность начинающим модельерам представить свои работы экспертам fashion-индустрии.

«Миссия «Kharkiv Fashion» — показать стране и миру производственную мощь харьковской дизайн-школы, помочь молодым талантам преодолеть барьеры, создать восточно-украинскую торговую площадку для дизайнеров и производителей региона», - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета, инициатор проекта «Kharkiv Fashion» Виктория Грецкая-Миргородская.

Узнать о возможностях участия и партнерства в проекте можно по тел.: ‎+38(050)343-84-83; +38(057)725-30-91 (Елена Старченко). E-mail: st3438483@gmail.com.