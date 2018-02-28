28.02.2018 16:16

Для харьковских предпринимателей проведут учебный курс «Школа малого бизнеса»

Его основали Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства совместно с Департаментом экономики и международных отношений ХОГА.



kharkivoda

Как сообщает пресс-служба ХОГА, новый бесплатный обучающий курс «Школа малого бизнеса (І уровень)» стартует 13 марта 2018 года и ориентирован на тех, кто желает начать собственное дело.

Программа курса состоит из 10 занятий в форме семинаров-практикумов и мастер-классов. Занятия будут проходить 2 раза в неделю (вторник, четверг), с 15:00 до 17:00, по адресу: Госпром, 3 подъезд, 5 этаж, зал заседаний Департамента экономики и международных отношений ХОГА.

По итогам курса слушатели получат базовые знания и навыки, которые необходимы для ведения успешной предпринимательской деятельности.

В качестве экспертов будут привлечены специалисты Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области, Главного управления Гоструда в Харьковской области, коучи, бизнес-тренеры и практикующие юристы.

Контактный телефон: 757-42-32.

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация по электронному адресу: economist@kharkiv.biz.ua. Дедлайн для подачи заявок - 12 марта 2018 года. Участие - бесплатное.