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28.02.2018  16:16   

Для харьковских предпринимателей проведут учебный курс «Школа малого бизнеса»

Его основали Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства совместно с Департаментом экономики и международных отношений ХОГА.


kharkivoda
Как сообщает пресс-служба ХОГА, новый бесплатный обучающий курс «Школа малого бизнеса (І уровень)» стартует 13 марта 2018 года и ориентирован на тех, кто желает начать собственное дело.
 
Программа курса состоит из 10 занятий в форме семинаров-практикумов и мастер-классов. Занятия будут проходить 2 раза в неделю (вторник, четверг), с 15:00 до 17:00, по адресу: Госпром, 3 подъезд, 5 этаж, зал заседаний Департамента экономики и международных отношений ХОГА.
 
По итогам курса слушатели получат базовые знания и навыки, которые необходимы для ведения успешной предпринимательской деятельности.
 
В качестве экспертов будут привлечены специалисты Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области, Главного управления Гоструда в Харьковской области, коучи, бизнес-тренеры и практикующие юристы.
 
Контактный телефон: 757-42-32.
 
Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация по электронному адресу: economist@kharkiv.biz.ua. Дедлайн для подачи заявок - 12 марта 2018 года. Участие - бесплатное.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  курс, обучение, харьков
 
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