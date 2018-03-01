01.03.2018 16:16

В Харькове откроется Центр гендерной культуры

Городской центр гендерной культуры планируется открыть по адресу: ул. Ромена Роллана, 13.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

По словам председателя постоянной комиссии горсовета по гуманитарным вопросам Ольги Чичиной, ранее Центр гендерной культуры существовал в городе как культурный проект и не имел собственного помещения. Теперь город выделил для него отдельное помещение.

«Городской центр генедрной культуры - это то место, где девушки и молодые люди, независимо от возраста и статуса, будут иметь возможность для развития. Здесь будут работать тренинговый центр для женщин, арт-площадка для детей. Такое место должно быть туристическим объектом. Мы хотим, чтобы центр посещали люди из разных городов», - отметила Ольга Чичина.

По словам директора Музея женской и гендерной истории Татьяны Исаевой, основой и изюминкой нового центра станет обновленный Музей гендерной истории.

«Мы хотим организовать в центре интерактивный Музей женской истории. Также будут работать тренинговые залы и место для общения представителей общественных организаций. Мы хотим, чтобы люди смогли не просто прийти в центр и посмотреть на какие-то вещи, но и имели место для взаимодействия и диалога», - отметила Татьяна Исаева.

По ее словам, Городской центр гендерной культуры планируется открыть через три-четыре месяца. Сейчас в здании ведутся ремонтные работы.