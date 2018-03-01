01.03.2018 16:48

В Харьков проходит проект «Месяц женской истории»

Культурный проект «Месяц женской истории» стартовал 1 марта в Харькове.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Инициатором мероприятия выступили представители Центра гендерной культуры. По словам организаторов, цель проекта – рассказать о неизвестных страницах женской истории и вспомнить об украинских, в частности, харьковских женщинах, которые внесли весомый вклад в развитие города и страны.

В рамках проекта сегодня в соцсети Facebook стартовала акция «Про них просто не писали». Все желающие пользователи могут выкладывать в соцсети фотографии известных и малоизвестных в Украине женщин и рассказывать об их вкладе в историю.

Кроме того, в рамках Месяца женской истории для всех желающих проведут тематические и познавательные тренинги, семинары, круглые столы.

В частности, 19 марта в Харьковской академии непрерывного образования пройдет семинар-тренинг для учителей на тему «Женская история и ее имплементация в учебно-воспитательный процесс». 26 марта в Харьковском санаторном учебно-воспитательном комплексе №13 состоится интерактивная презентация «История «женских» и «неженских» профессий».

Проект «Месяц женской истории» завершится 30 марта.