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02.03.2018  11:35   

Галерея «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на творческую встречу

Мероприятие состоится 3 марта в 16:00.


Галерея «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на творческую встречу
На творческой встрече с авторами и организаторами традиционной отчетной выставки детского клуба подводной фотографии и дайвинга «Дельта» Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества «О! H2O» можно будет познакомиться с работами маленьких подводных фотохудожников, воспитанников уникального, не только для Харькова, а и всей Украины клуба подводной фотографии и дайвинга «Дельта».
 
Авторы фотографий расскажут о себе, о том, как любят свое увлечение и как наставники открывают своим ученикам необычные технические, композиционные, художественные возможности фотоискусства, которые раскрываются в воде.
 
Вход – свободный.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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