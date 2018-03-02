02.03.2018 11:35

Галерея «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на творческую встречу

Мероприятие состоится 3 марта в 16:00.



Галерея «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на творческую встречу



На творческой встрече с авторами и организаторами традиционной отчетной выставки детского клуба подводной фотографии и дайвинга «Дельта» Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества «О! H2O» можно будет познакомиться с работами маленьких подводных фотохудожников, воспитанников уникального, не только для Харькова, а и всей Украины клуба подводной фотографии и дайвинга «Дельта».

Авторы фотографий расскажут о себе, о том, как любят свое увлечение и как наставники открывают своим ученикам необычные технические, композиционные, художественные возможности фотоискусства, которые раскрываются в воде.

Вход – свободный.