Осенью откроется новый авиарейс из Харькова

Вылеты в Вену будут проходить по средам и воскресеньям, с 23 марта 2019 года частоту рейсов планируют увеличить до трех раз в неделю (по вторникам, четвергам и субботам).
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: