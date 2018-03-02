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02.03.2018  14:50   

Осенью откроется новый авиарейс из Харькова

Вылеты в Вену будут проходить по средам и воскресеньям, с 23 марта 2019 года частоту рейсов планируют увеличить до трех раз в неделю (по вторникам, четвергам и субботам).


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Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
 
«Рейсы на Вену из аэропорта «Харьков» будет осуществлять лоукост-перевозчик Wizz Air. Открытие рейсов - с 25 ноября этого года. Перелеты будут выполнять два раза в неделю», - рассказала руководитель области.
 
Напомним, в этом году открывается ряд новых рейсов из аэропорта «Харьков» в Европу. Уже в апреле откроются рейсы в немецкий Дортмунд, итальянский Милан и грузинский Тбилиси. В июне - в Испанию (Барселона), Кипр (Ларнака), Черногорию (Тиват), Болгарию (Бургас), Италию (Римини) и Польшу (Катовице). В планах на 2019-й - открытие прямого сообщения с Великобританией.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  авиарейс, харьков
 
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