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06.03.2018  15:29   

В Харькове откроются выставки живописи и вышитых картин

C 6 по 15 марта в выстовочном центре «Бузок» покажут экспозиции «Двенадцать месяцев весны» Натальи Попович-Самусь и «Изящный стежок».


// ХОГА

«Тема выставки «Двенадцать месяцев весны» перекликается с настроением художницы, с ее непосредственностью и впечатлительностью. Живописная палитра отличается нежными и чистыми цветовыми отношениями. Пастозность некоторых работ создает иллюзию глубины и объема», - рассказывают организаторы.

Наталья Попович-Самусь родилась 10 декабря в городе Изюм Харьковской области. С раннего детства увлекалась рисованием, копированием книжных иллюстраций. С 1997 по 2002 училась в Государственном педагогическом университете им. Г.С.Сковороды на художественно-графическом отделении.

Дебютная экспозиция Натальи «Место, где свет» состоялась в 2015 году в выставочном центре «Бузок».

«Маленькое уютное сообщество любителей вышивки приглашает окунуться в мир удивительной красоты. Особенность представленных работ  – нестандартная техника исполнения и использование разнообразных оригинальных материалов (натуральные шелка, металлизированные нити, нити ручного секционного окрашивания). Вместе с привычными для всех крестиками работы украшают всевозможные специальные швы и стежки, дополнительное очарование придают кристаллы Сваровски, японский бисер, бусины, жемчужины. Все работы вышиты на льне или на ткани равномерного переплетения», - так рассказывают об еще одной выставке, представленной в «Бузке», организаторы.

Открытие экспозиций – 6 марта в 17:00.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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