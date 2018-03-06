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06.03.2018  17:17   

Мультфильмы, созданные харьковскими детьми, показали в Беларуси

Недавно в передаче «Поўнае выданне навінаў» вышел сюжет о школе мультипликации «Узнай город», которая действует при Харьковской областной библиотеке для детей.


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Об этом рассказали в пресс-службе ХОГА.
 
Беларуским зрителям показали мультфильмы «Маленькая история про Аленку, кота и большой город» и «Харьков: происхождение названия», которые созданы и озвучены на беларуском языке харьковскими ребятами.
 
Сюжеты мультфильмов были созданы во время занятий в школе мультипликации. Это стало возможным благодаря победе Харьковской областной библиотеки для детей в городском конкурсе инвестиционных проектов в 2017 году.
 
«Целью проекта является содействие всестороннему развитию, организация полноценного досуга, а также социально-психологическая реабилитация детей, ведь посетители школы – это маленькие харьковчане с особыми потребностями, - рассказывают в библиотеке. - Дети рисуют и лепят мультфильмы, одновременно узнают свой город и социально адаптируются в обществе благодаря творческому общению. Мультфильмы, созданные на украинском языке, перевели не только на беларуский, но и на английский языки».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  мультфильм, харьков
 
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