06.03.2018 19:55

Участниками Kharkiv music fest - 2018 станут солисты и дирижеры из США, Германии, Австрии, Польши

Музыкальный фестиваль пройдет под патронатом ХОГА с 14 по 29 марта.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Наследник прошлогоднего музыкального фестиваля «Зеркальная струя» - Kharkiv music fest - будет проходить на базе ХНАТОБа и Харьковской филармонии. Во время фестиваля на этих площадках состоится 7 музыкальных концертов. Однако классическую музыку в эти дни харьковчане смогут услышать и в самых неожиданных местах.

Генеральный директор Kharkiv music fest - 2018 Игорь Тулузов отметил: мероприятие можно считать фестивалем классической музыки, но его цель - продемонстрировать все многообразие классики. В программе - симфонические произведения украинских, европейских и американских композиторов в исполнении солистов и дирижеров мирового уровня из Австрии, Германии, Польши, США и Украины.

«Инициировал проведение мероприятия известный пианист и дирижер, харьковчанин Станислав Христенко. Откроет фестиваль концерт с американским акцентом под названием «Из нового мира». В нем примет участие звезда мирового масштаба- пианист Сергей Бабаян, дирижировать будет Станислав Христенко», - представил концерт-открытие Игорь Тулузов.

Также генеральный директор Kharkiv music fest - 2018 анонсировал некоторые отдельные концертные программы, среди которых:

- «Бах - 333» - концерт в филармонии и в разных точках Харькова, посвященный 333-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха;

- Art&Piano: играй ярко - разрисованные местными художниками пианино, которые появятся и зазвучат в различных общественных местах (аэропорт, железнодорожный вокзал, метро, торговые центры).

Также, по словам Игоря Тулузова, ярким событием станет выступление струнного оркестра, в состав которого приглашены 26 лучших музыкантов из всей страны.

В рамках фестиваля состоится и концерт для людей с инвалидностью. Его проведут 27 марта в Доме офицеров.

«Всего на концерт приглашены более 500 человек с инвалидностью. Это участники АТО, люди, пострадавшие от боевых действий, дети из интернатов и детских домов. Также в рамках фестиваля пройдет встреча-концерт с воспитанниками интерната для незрячих детей», - рассказала руководитель социальной программы фестиваля Анжелика Ибрагимова.

Начальник образовательной программы фестиваля Елена Рофе-Бекетова отметила, что музыканты проведут встречи с учащимися общеобразовательных школ районов, а также лекции и мастер-классы игры на пианино - с учениками музыкальных учебных заведений.

«Арт-директор Kharkiv music fest - 2018 Станислав Христенко, музыканты фестиваля вместе со студентами Академии лидерства посетят Люботин, Красноград, Первомайский, Валки, Новую Водолагу, Лозовую и Песочин. Также будут проводиться круглые столы, посвященные теме доступности музыкальной культуры в малых городах. Нам важно, чтобы с музыкальной культурой могли ознакомиться дети в районах области», - отметила Елена Рофе-Бекетова.