07.03.2018 10:58

Харьковские преподаватели покажут свои работы на выставке «Волшебная кисть»

С 16 по 24 марта в галерее «Мистецтво Слобожанщини» будет проходить выставка произведений преподавателей учебных заведений Харькова и области «Волшебная кисть».



// ХОГА

На выставке будет представлено современное изобразительное искусство Харьковщины различных стилевых художественных направлений, видов и техник (живопись, графика, акварель, произведения декоративно-прикладного искусства), а также особенности творческой жизни разнообразных художественных учебных заведений нашего края.



Основной целью выставки является содействие формированию эстетических вкусов современников, популяризация достижений украинских художников - продолжателей традиций украинского изобразительного искусства.



Экспозиция будет проходить в рамках Всеукраинского научно-практического семинара «Опыт партнерства художественных музеев и учебных заведений изобразительного направления».



Семинар проводится при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА, Областного учебно-методического центра повышения квалификации работников культурно-просветительных учреждений, Харьковского художественного музея, Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Областного организационно-методического центра культуры и искусства, Харьковской специализированной школы № 133 «Лицей искусств», Харьковской детской художественной школы № 1 имени И. Репина и Художественной галереи «Мистецтво Слобожанщини» Областного организационно-методического центра культуры и искусства.



В программе семинара - выставка «Волшебная кисть», пленарные заседания, ознакомление с опытом работы сотрудников художественного музея, академии дизайна, ведущих педагогических преподавателей харьковской школы изобразительного искусства, доклады, круглый стол и другое.



Торжественное открытие выставки произведений преподавателей учебных заведений Харьковской области и г. Харькова «Волшебная кисть» состоится 16 марта в 14:00.



Мероприятие будет проходить в рамках Всеукраинского научно-практического семинара «Опыт партнерства художественных музеев и учебных заведений изобразительного направления».



Во время работы экспозиции пройдут следующие культурологические мероприятия:



20 марта в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник»;



21 февраля в 16:00 – просмотр видеозаписи юбилейного концерта 20-летия хора Турецкого;



22 февраля в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки произведений преподавателей учебных заведений Харьковской области и г. Харькова «Волшебная кисть» в рамках Всеукраинского научно-практического семинара «Опыт партнерства художественных музеев и учебных заведений изобразительного направления».

