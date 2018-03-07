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07.03.2018  10:58   

Харьковские преподаватели покажут свои работы на выставке «Волшебная кисть»

С 16 по 24 марта в галерее «Мистецтво Слобожанщини» будет проходить выставка произведений преподавателей учебных заведений Харькова и области «Волшебная кисть».


// ХОГА

На выставке будет представлено современное изобразительное искусство Харьковщины различных стилевых художественных направлений, видов и техник (живопись, графика, акварель, произведения декоративно-прикладного искусства), а также особенности творческой жизни разнообразных художественных учебных заведений нашего края.

Основной целью выставки является содействие формированию эстетических вкусов современников, популяризация достижений украинских художников - продолжателей традиций украинского изобразительного искусства.

Экспозиция будет проходить в рамках Всеукраинского научно-практического семинара «Опыт партнерства художественных музеев и учебных заведений изобразительного направления».

Семинар проводится при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА, Областного учебно-методического центра повышения квалификации работников культурно-просветительных учреждений, Харьковского художественного музея, Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Областного организационно-методического центра культуры и искусства, Харьковской специализированной школы № 133 «Лицей искусств», Харьковской детской художественной школы № 1 имени И. Репина и Художественной галереи «Мистецтво Слобожанщини» Областного организационно-методического центра культуры и искусства.

В программе семинара - выставка «Волшебная кисть», пленарные заседания, ознакомление с опытом работы сотрудников художественного музея, академии дизайна, ведущих педагогических преподавателей харьковской школы изобразительного искусства, доклады, круглый стол и другое.

Торжественное открытие выставки произведений преподавателей учебных заведений Харьковской области и г. Харькова «Волшебная кисть» состоится 16 марта в 14:00.

Мероприятие будет проходить в рамках Всеукраинского научно-практического семинара «Опыт партнерства художественных музеев и учебных заведений изобразительного направления».

Во время работы экспозиции пройдут следующие культурологические мероприятия:

20 марта в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник»;

21 февраля в 16:00 – просмотр видеозаписи юбилейного концерта 20-летия хора Турецкого;

22 февраля в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки произведений преподавателей учебных заведений Харьковской области и г. Харькова «Волшебная кисть» в рамках Всеукраинского научно-практического семинара «Опыт партнерства художественных музеев и учебных заведений изобразительного направления».
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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