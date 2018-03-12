12.03.2018 11:44

В «ЕрмиловЦентре» пройдет британско-украинская выставка современных художников

Презентация работ участников программы «SWAP: UK/UKRAINE» (Обмен: Великобритания/Украина») пройдет с 16 марта по 15 апреля в центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» (пл. Свободы, 4).



// city.kharkov.ua

Как сообщили в «ЕрмиловЦентре», восемь художников побывали в 2017 году в двух странах и теперь покажут результаты своих визуальных исследований. Это ежегодная программа Британского Совета в Украине для художников и кураторов. Ее цель - объединить представителей культуры из двух стран и поддерживать их развитие в международной среде. Программа реализуется в сотрудничестве с Ливерпульской биеннале, самым масштабным фестивалем современного искусства в Соединенном Королевстве. С 2016 года резиденции для художников и кураторов были организованы в Ливерпуле, Киеве, Харькове, Музычах, Ужгороде и на полуострове Бирючий в Азовском море. Программа предоставляет художникам время на исследования, рефлексию и изучение художественных традиций Великобритании и Украины.

Кураторами экспозиции в Харькове выступают Елена Касперович («ЕрмиловЦентр»), Илья Заболотный (Британский Совет), Анастасия Хлестова (Харьковская муниципальная галерея).

«Второй год подряд благодаря плодотворному сотрудничеству с нашими партнерами в Великобритании и Украине нам удается создавать уникальный калейдоскоп-мозаику обменов и сотрудничества между культурными обществами двух стран. В этом году мы организуем финальную выставку, а ее главный нарратив дополнит насыщенная образовательная программа, кураторами которой выступают наши партнеры - Харьковская муниципальная галерея», - сказал Илья Заболотный.

Выставку можно будет посетить с 12:00 до 20:00 со вторника по воскресенье.



С более подробной информацией о программе и ее участниках можно ознакомиться здесь.