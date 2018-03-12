12.03.2018 13:45

В Харькове пройдет фестиваль греческой культуры

Фестиваль греческой культуры, посвященный Дню Национального Возрождения Греции, пройдет в Харькове с 17 марта по 1 апреля.



city.kharkov.ua

Об этом информирует пресс-служба харьковского горсовета.

Откроет фестиваль презентация сборника стихотворений «Константинос Кавафис. Избранное», изданного Институтом литературы им. Т.Г. Шевченко в серии «Библиотека мировой литературы». Это первое издание поэзии выдающегося греческого поэта на украинском языке. Презентация пройдет 17 марта в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, 9-й эт., конференц-зал Центральной научной библиотеки). Начало – в 14:30.

18 марта состоится праздник для детей, посвященный Дню Независимости Греции, и будет объявлен VIII Областной конкурс детского рисунка «Сияние Эллады» на тему «Великие греки всех времен». Мероприятие пройдет в языковом центре «International House» (ул. Бажанова, 7, 3-й эт.). Начало – в 13:00.

24 марта состоится торжественное собрание, посвященное Дню Национального Возрождения Греции. Встреча пройдет в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете (ул. Ярослава Мудрого, 25). Начало - в 13:00.

Через несколько дней, 1 апреля, любителей греческой культуры ждет вечер «Понтийские греки: история, культура, традиции». Место проведения - «International House» (ул. Бажанова, 7). Начало – в 13:00.

Организаторы фестиваля - Общественная организация «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Мероприятия пройдут при поддержке отдела по работе с объединениями граждан Харьковского городского совета, Федерации греческих обществ Украины, Одесского филиала Греческого фонда культуры, благотворительной организации «Фонд Бумбураса».

Справка. Фестиваль греческой культуры посвящен Дню Национального Возрождения Греции, который отмечается ежегодно 25 марта. В этот день греки всего мира отдают почести героям Революции 1821-1829 годов. За восемь лет революции на борьбу за независимость от османского владычества в Греции было мобилизовано около 100 тысяч солдат, около 50 тысяч из них погибли. Однако жертвы не были напрасными: в 1829 году Турция признала независимость Греции, а позже независимость греческого государства признали и другие державы мира.