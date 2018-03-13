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13.03.2018  16:15   

Лучшие ученики музыкальных школ Харькова выступят вместе с профессиональными музыкантами

13 марта в 18:00 в малом зале ХНАТОБа состоится совместное выступление детей и Слобожанского ансамбля песни и танца.


kharkivoda
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
«Концерт оркестра народных инструментов КП ХОР «Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца» состоится в рамках художественного проекта «Народні візерунки», который приурочен к Шевченковским праздникам. Свое мастерство продемонстрируют лучшие ученики школ эстетического воспитания города Харькова в творческом сотрудничестве с профессиональными музыкантами «Большого академического Слобожанского ансамбля песни и танца», - сообщили в Областном организационно-методическом театрально-концертном центре.
 
Зрителей ждет интересная и насыщенная программа, в сопровождении оркестра прозвучат произведения известных композиторов и обработки народных песен для бандуры, цимбал, домры, баяна, аккордеона.
 
Вторая часть концерта будет посвящена разнообразным ансамблевым формам. Для слушателей выступят такие коллективы: ансамбль домристов «Азагориум», ансамбль народных инструментов «Слобожанские узоры», ансамбль бандуристок «Слобожаночка», ансамбль балалаечников «Казачок», ансамбль народных инструментов «Веселый дилижанс», ансамбль народных инструментов «Вышиванка», ансамбль гитаристов «Фламенко», ансамбль баянистов «Беллоуз-бэнд», ансамбль скрипачей ДМШ№5, инструментальный ансамбль «Озорницы», ансамбль бандуристов «Эдельвейс», эстрадный ансамбль ДШМ№6, оркестр народных инструментов ДМШ №6, фольклорный ансамбль «Барвинок».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  музыка, концерт, харьков
 
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