13.03.2018 17:45

В Харькове презентуют программу ЕС «Креативная Европа»

Тренинг «Написание заявок на конкурсы программы ЕС «Креативная Европа» состоится 21 марта на базе ХНУ им.В.Н. Каразина.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

На тренинг приглашают представителей культурных и креативных индустрий города Харькова и Харьковской области, руководителей организаций, менеджеров и руководителей проектов правительственных и неправительственных организаций.

Во время тренинга будут предоставлены практические советы, как получить грантовую поддержку ЕС, как подготовить успешную грантовую заявку. Участникам мероприятия объяснят, как работает грантовое финансирование.

Организаторы тренинга - Национальное Бюро программы ЕС «Креативная Европа» в сотрудничестве с Харьковской областной государственной администрацией, Департаментом по повышению конкурентоспособности региона ХОГА.

Начало мероприятия - в 11:00 21 марта.

Место проведения - Харьков, пл. Свободы, 6, северный корпус ХНУ им. В.Н. Каразина, зал культурного центра, 3 этаж.

Участие в тренинге бесплатное при условии предварительной регистрации. Зарегистрироваться необходимо до 16 марта.