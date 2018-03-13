Главная Новости Культура и Туризм В Харькове презентуют программу ЕС «Креативная Европа»
13.03.2018  17:45   

В Харькове презентуют программу ЕС «Креативная Европа»

Тренинг «Написание заявок на конкурсы программы ЕС «Креативная Европа» состоится 21 марта на базе ХНУ им.В.Н. Каразина.


kharkivoda
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
На тренинг приглашают представителей культурных и креативных индустрий города Харькова и Харьковской области, руководителей организаций, менеджеров и руководителей проектов правительственных и неправительственных организаций.
 
Во время тренинга будут предоставлены практические советы, как получить грантовую поддержку ЕС, как подготовить успешную грантовую заявку. Участникам мероприятия объяснят, как работает грантовое финансирование.
 
Организаторы тренинга - Национальное Бюро программы ЕС «Креативная Европа» в сотрудничестве с Харьковской областной государственной администрацией, Департаментом по повышению конкурентоспособности региона ХОГА.
 
Начало мероприятия - в 11:00 21 марта.
 
Место проведения - Харьков, пл. Свободы, 6, северный корпус ХНУ им. В.Н. Каразина, зал культурного центра, 3 этаж.
 
Участие в тренинге бесплатное при условии предварительной регистрации. Зарегистрироваться необходимо до 16 марта.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  программа, ес, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Медицина Харьковщина стала лидером по реализации программы «Доступные лекарства» 01.03 Общество Принята областная программа обеспечения общественной безопасности 02.02 ЖКХ Харьков - лидер по реализации жилищных программ
 
 

Видео

Это напоминает охоту на ведьм: адвокаты Геннадия Кернеса в суде
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 