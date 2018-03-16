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16.03.2018  18:31   

Лучшие детские голоса Харькова определит конкурс

Первый городской фестиваль-конкурс вокального искусства «Primavera voce» стартовал 16 марта в Детской музыкальной школе №12 им. К. И. Шульженко.


// city.kharkov.ua

В рамках фестиваля 16 и 17 марта в школе №12 будут соревноваться в вокальных данных около 100 воспитанников музыкальных школ и школ искусств Харькова и области.

В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты учебных заведений, преподаватели высших учебных заведений, специалисты по академическому пению. Председатель жюри - заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствоведения, доцент кафедры сольного пения Харьковского национального университета искусств им. И. Котляревского Наталья Говорухина.

18 марта в музыкальной школе №9 им. В. И. Сокальського состоится гала-концерт фестиваля, на котором будут награждены лауреаты и дипломанты фестиваля «Primavera voce».

Организатор фестиваля - Детская музыкальная школа №12 им. К. И. Шульженко при поддержке Департамента культуры Харьковского городского совета.

Справка. Городской фестиваль-конкурс вокального искусства «Primavera voce» проводится в Харькове впервые. Цель мероприятия - поддержка талантливых и одаренных детей, воспитание эстетических вкусов подрастающего поколения, привлечение молодежи в культурно-художественные мероприятия, а также обмен педагогическим и исполнительским опытом.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вокальный конкурс, харьков
 
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