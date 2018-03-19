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19.03.2018  14:58   

«Тайны слобожанской писанки» раскроют в Харькове

С 28 марта в фойе Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова (ул. Университетская, 5) будет демонстрироваться экспозиция «Тайны слобожанской писанки».


// ХОГА

Посетители музея смогут ознакомиться с интересным миром закодированных знаков слобожанских писанок. Представленные на выставке старинные и современные писанки рассказывают о народном искусстве росписи яиц, которое было распространенным в древности на Слобожанщине и дошло до наших дней благодаря любителям, народным мастерам и профессиональным писанкарям.

«Жемчужиной» выставки являются оригинальные писанки из знаменитой коллекции выдающегося этнографа, основателя и первого директора музея Слободской Украины Николая Сумцова, которые хранятся в музее и почти не выносятся на публику, потому что, к сожалению, теряют свой первоначальный вид. Поэтому вниманию посетителей представлены их точные копии, выполненные членами Харьковского городского клуба писанкарства им. А.П. Овчаренко.

Ярким дополнением выставки станут фотографии и альбомы, которые характеризуют украинскую писанку как традиционный вид народного искусства, а также старинные полотенца конца XIX-ХХ века.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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