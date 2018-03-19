19.03.2018 17:15

Юные пианисты примут участие в международном конкурсе Владимира Крайнева

XIII Международный конкурс юных пианистов Владимира Крайнева проходит 19-27 марта в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате.



Харьковский горсовет

Конкурс Владимира Крайнева проходит каждые два года. Долгое время шла борьба с Москвой за авторские права на его проведение. В итоге конкурс стал украинским, и в дальнейшем будет проходить именно в Харькове.

В этом году в конкурсе примут участие 56 юных талантов младшей и старшей возрастных групп из более чем 10 стран - Украины, Франции, США, Канады, Австрии, Литвы, Грузии, Австралии, Казахстана, Румынии и пр. Победителей будет выбирать жюри, в состав которого вошли выдающиеся музыканты из Великобритании, Чехии, Литвы и Украины.

«Конкурс отличается очень доброжелательной атмосферой при том, что здесь много участников. Также я вижу развитие самого конкурса, наблюдаю хороший прогресс, который все заметнее из года в год», - отметил председатель жюри Юстас Дварионас.

Директор Международного конкурса юных пианистов Владимира Крайнева Валерий Алтухов сообщил, что в этом году юные пианисты будут впервые играть на новом концертном рояле «Steinway», который называют «королем» музыкальных инструментов. Рояль школе подарили в прошлом году.

«На нашем конкурсе инструментов такого уровня еще не было. Это совершенно другое звучание. Уверен, что участники конкурса оценят новый инструмент. В этом году к нам приехали очень талантливые дети, которые будут играть очень сложные произведения. Я счастлив, что нам удалось достойно подготовить конкурс. Нас поддерживают очень многие меценаты и просто харьковчане, что дает возможность проводить его на хорошем уровне», - сообщил Валерий Алтухов.

По его словам, в этом году конкурс впервые будет транслироваться онлайн на видеосервисе «YouTube».

Справка. Первый конкурс юных пианистов Владимира Крайнева состоялся в Харькове в марте 1992 года. Вдохновителем конкурса и первым председателем жюри стал народный артист СССР и Украины, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Ганноверской высшей школы театра и музыки, лауреат международных конкурсов, выдающийся пианист Владимир Крайнев (1944-2011). Конкурс проводится раз в два года на базе Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната. При жизни Владимира Крайнева состоялось 10 конкурсов.