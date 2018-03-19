Главная Новости Культура и Туризм Юные пианисты примут участие в международном конкурсе Владимира Крайнева
19.03.2018  17:15   

Юные пианисты примут участие в международном конкурсе Владимира Крайнева

XIII Международный конкурс юных пианистов Владимира Крайнева проходит 19-27 марта в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате.


Харьковский горсовет
Конкурс Владимира Крайнева проходит каждые два года. Долгое время шла борьба с Москвой за авторские права на его проведение. В итоге конкурс стал украинским, и в дальнейшем будет проходить именно в Харькове.
 
В этом году в конкурсе примут участие 56 юных талантов младшей и старшей возрастных групп из более чем 10 стран - Украины, Франции, США, Канады, Австрии, Литвы, Грузии, Австралии, Казахстана, Румынии и пр. Победителей будет выбирать жюри, в состав которого вошли выдающиеся музыканты из Великобритании, Чехии, Литвы и Украины.
 
«Конкурс отличается очень доброжелательной атмосферой при том, что здесь много участников. Также я вижу развитие самого конкурса, наблюдаю хороший прогресс, который все заметнее из года в год», -  отметил председатель жюри Юстас Дварионас. 
 
Директор Международного конкурса юных пианистов Владимира Крайнева Валерий Алтухов сообщил, что в этом году юные пианисты будут впервые играть на новом концертном рояле «Steinway», который называют «королем» музыкальных инструментов. Рояль школе подарили в прошлом году.
 
«На нашем конкурсе инструментов такого уровня еще не было. Это совершенно другое звучание. Уверен, что участники конкурса оценят новый инструмент. В этом году к нам приехали очень талантливые дети, которые будут играть очень сложные произведения. Я счастлив, что нам удалось достойно подготовить конкурс. Нас поддерживают очень многие меценаты и просто харьковчане, что дает возможность проводить его на хорошем уровне», - сообщил Валерий Алтухов.
 
По его словам, в этом году конкурс впервые будет транслироваться онлайн на видеосервисе «YouTube».
 
Справка. Первый конкурс юных пианистов Владимира Крайнева состоялся в Харькове в марте 1992 года. Вдохновителем конкурса и первым председателем жюри стал народный артист СССР и Украины, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Ганноверской высшей школы театра и музыки, лауреат международных конкурсов, выдающийся пианист Владимир Крайнев (1944-2011). Конкурс проводится раз в два года на базе Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната. При жизни Владимира Крайнева состоялось 10 конкурсов.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  пианисты, конкурс, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Американцы готовы помочь Харькову создать Ситуационный Центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 