16.05.2018 15:15

В Харькове проходит международный туристический форум (ФОТО)

Открытие Х Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме» состоялось сегодня, 16 мая, в отеле «Premier Palace Hotel Kharkiv».



city.kharkov.ua

В церемонии открытия приняли участие министр экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители более 10 городов Украины, а также 14 делегаций из 10 стран.



Всех гостей поприветствовал первый вице-мэр. «Нам приятно, что сегодня здесь присутствуют не только города-побратимы и партнеры Харькова, но и украинские города. Это говорит о том, что Харьков популярен и интересен Украине. Мы рады рекламировать свой город, чтобы туристы приезжали к нам, ведь харьковчанам есть чем гордиться. Для нас очень важно услышать от участников форума, что Харьков становится туристическим городом. Городская власть будет делать все, чтобы Харьков развивался и был самым красивым и комфортным городом в Украине», - сказал Игорь Терехов.



Он отметил, что в этом году в форуме впервые участвуют представители Испании, которые приехали из города Бильбао. «Они наслышаны о Харькове и хотят установить с нами дружественные отношения. Также Харьков продолжает развивать экономические отношения с Китаем. В турфоруме принимают участие представители двух китайских городов - Цзинань и Тяньцзинь, с которыми мы активно работаем. В ближайшем будущем наша делегация отправится в Китай перенимать опыт в организации и планировании работы с предпринимателями», - подчеркнул первый заместитель городского головы.



В рамках форума опытом в сфере туризма поделятся представители Израиля, Польши, Турции, Грузии, Германии, Болгарии, Чехии и Словакии. «Я очень рада, что словацкая делегация приехала в Харьков. Интенсивность наших взаимоотношений определяется как на правительственном, так и на предпринимательском уровне. Я хочу поблагодарить городскую власть за хорошую организацию форума. Желаю всем участникам конструктивных переговоров и дальнейших успешных контрактов», - отметила главный государственный советник Департамента мировой политики центрального аппарата МИД Словакии Соня Крайчева.



Также в форуме принимает участие делегация из Кипра в составе членов правительства и мэров двух городов, с которыми сегодня будет подписано соглашение об установлении побратимских и партнерских отношений. «Я очень рад посетить ваш город. Нас поразила доброта и радушие харьковчан, а также красота и чистота Харькова. Мы очень рады, что продолжаем сотрудничество с вашим городом», - сказал Почетный консул Украины в городе Пафос Янис Аристодемоу.



Представители Министерства экономического развития и торговли Украины отметили, что тематика юбилейного форума очень актуальна. Сегодня в Украине семь объектов культурного наследия внесены в реестр ЮНЕСКО, однако еще около 150 тыс. национальных памятников архитектуры, которые интересны для туристов, должны оказаться в этом списке. Иван Липтуга выразил уверенность, что в ходе панельных дискуссий будет поднято много важных вопросов по сохранению культурного наследия и развитию креативных индустрий. «Для нас, представителей туристического сектора, очень важно отметить активную позицию, которую занимает Харьков на туристической карте Украины, он представляет нашу страну на всех международных форумах и национальных мероприятиях. Я желаю Харькову дальнейшего развития и много туристов», - сказал министр экономического развития.



Во время форума прошла международная конференция «Сохранение культурного наследия в рамках развития туризма: зарубежный и украинский опыт». Кроме того, при участии иностранных гостей пройдут секции «Конвенционное бюро: опыт и перспективы. Креативные проекты в туризме», «Маркетинг как фактор развития и промоции туристических продуктов и дестинаций».