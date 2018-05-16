День вышиванки в Харькове: по центру пройдут шествие и парад

В вышиванковом шествии и параде вышиванок примут участие около 700 харьковчан. Охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать 150 полицейских.
17 мая в Харькове состоится вышиванковое шествие с участием 200 человек. Мероприятие начнется в 16:30 на площади Конституции возле монумента Независимости. Граждане пешим ходом пройдут от площади Конституции до Харьковского театра оперы и балета.
В 19:00 состоится Парад вышиванок, во время которого около 500 граждане пройдут от Майдана Свободы до площади Конституции.
В связи с проведением массовых мероприятий с 16:00 до 19:00 будет ограничено дорожное движение по улице Сумской в Харькове.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок, соблюдать законы и обращаются к водителям с просьбой заранее спланировать маршруты движения.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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