16.05.2018 18:16

День вышиванки в Харькове: по центру пройдут шествие и парад

В вышиванковом шествии и параде вышиванок примут участие около 700 харьковчан. Охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать 150 полицейских.



// Vgorode

17 мая в Харькове состоится вышиванковое шествие с участием 200 человек. Мероприятие начнется в 16:30 на площади Конституции возле монумента Независимости. Граждане пешим ходом пройдут от площади Конституции до Харьковского театра оперы и балета.

В 19:00 состоится Парад вышиванок, во время которого около 500 граждане пройдут от Майдана Свободы до площади Конституции.

В связи с проведением массовых мероприятий с 16:00 до 19:00 будет ограничено дорожное движение по улице Сумской в ​​Харькове.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок, соблюдать законы и обращаются к водителям с просьбой заранее спланировать маршруты движения.