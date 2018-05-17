17.05.2018 13:45

В Харькове создали вышитый танк (ФОТО)

На заводе имени Малышева в Харькове отметили День вышиванки, создав сине-желтое полотно с танком «Оплот», расшитым национальными узорами.



// www.volynnews.com

Площадь полотна, которое символизирует флаг Украины, 6 квадратных метров. В вышивке танка использовано несколько узоров. Количество стежков достигает 3 миллионов, в частности на силуэт танка приходится 1,5 миллиона стежков.

Реализовали идею специалисты фабрики художественных изделий. Вышитое полотно завод будет использовать на праздничных мероприятиях.