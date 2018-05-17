В Харькове создали вышитый танк (ФОТО)

На заводе имени Малышева в Харькове отметили День вышиванки, создав сине-желтое полотно с танком «Оплот», расшитым национальными узорами.
Площадь полотна, которое символизирует флаг Украины, 6 квадратных метров. В вышивке танка использовано несколько узоров. Количество стежков достигает 3 миллионов, в частности на силуэт танка приходится 1,5 миллиона стежков.
Реализовали идею специалисты фабрики художественных изделий. Вышитое полотно завод будет использовать на праздничных мероприятиях.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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