19.05.2018 11:16

В субботу в Харькове – Ночь музеев

Общегородская акция «Ночь музеев в Харькове» пройдет в субботу, 19 мая.



// city.kharkov.ua

В ней примут участие 33 культурных учреждения. Музеи будут открыты до позднего вечера.

Тема «Ночи музеев» этого года - «Коллаборация музеев … все просто как #хэштег!».

Харьковский исторический музей подготовил тематические экскурсии «История денег» и «История оружия». Также в музее будут работать выставки «Из истории наград», «Феномен скифской культуры», «Украшения - этнические предпочтения древнего населения», пройдет квест «По следам Эврика: в поисках тайных знаний» и другие мероприятия.



Харьковский музей Холокоста проведет ряд бесплатных экскурсий и организует показ фильма «1945» (Венгрия) с дальнейшим обсуждением киноленты.



В Харьковском музее Рерихов, кроме экскурсий и мастер-классов, психолог проведет консультацию для родителей по рисункам их детей (рисунки нужно принести из дома). Также в музее запланирован показ детского спектакля.



В музее научных открытий «WOOM» пройдут мастер-классы по рисунку на батике, изготовлении бальзама для губ, саше для дома, химический мастер-класс.



В Харьковском литературном музее пройдут блиц-экскурсии «Григорий Сковорода: путешествие за счастьем» (каждые полчаса), лекция «Как открыть малышам радость чтения», показ документального фильма «Ловец душ» и игротека.



Интересные экспозиции и программы для «Ночи музеев» подготовили городские галереи - информационно-выставочный центр «Бузок», Муниципальная галерея, Харьковский художественный музей, Дом художника, галерея «MY GALLERY» и ряд других выставочных центров.



Кроме того, приглашают к себе харьковчан Музей кофе (ул. Кооперативная, 6/8) и Музей керамической плитки и сантехники (пр. Московский, 257а). Также завтра все желающие с 11:00 до 15:00 смогут посетить Ботанический сад Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.



Фестивальные автобусы будут курсировать с 18:00 до 23:00. Вход на все мероприятия - бесплатный.



С подробной программой «Ночи музеев» можно ознакомиться здесь.



Справка. «Ночь музеев» — это международное событие, посвященное Международному дню музеев (18 мая), которое проходит ежегодно в третью субботу мая в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев одновременно продлевают часы своей работы один раз в год, открывая свои двери для всех желающих. В Харькове акция впервые состоялась в 2009 году.