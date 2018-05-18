18.05.2018 19:48

На выходных на Журавлевке пройдет водный фестиваль

Водный фестиваль «Water Fest-2018» пройдет 19-20 мая в развлекательном семейно-оздоровительном парке «Акважур» на Журавлевке (ул. Героев Труда, 2а).



// Харьковский горсовет

По словам организаторов, на сегодняшний день для участия в заплывах зарегистрировалось около 300 человек.

В программе фестиваля - любительские соревнования, марафон и тест-драйв на различных видах байдарок и каяков, шоу-программа на берегу для всей семьи, парад-маскарад по реке Харьков, а также кулинарное шоу, конкурсы и пикники.

