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18.05.2018  19:48   

На выходных на Журавлевке пройдет водный фестиваль

Водный фестиваль «Water Fest-2018» пройдет 19-20 мая в развлекательном семейно-оздоровительном парке «Акважур» на Журавлевке (ул. Героев Труда, 2а).


// Харьковский горсовет

По словам организаторов, на сегодняшний день для участия в заплывах зарегистрировалось около 300 человек.

В программе фестиваля - любительские соревнования, марафон и тест-драйв на различных видах байдарок и каяков, шоу-программа на берегу для всей семьи, парад-маскарад по реке Харьков, а также кулинарное шоу, конкурсы и пикники.
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  журавлевка, харьков, праздник, отдых, фестиваль
 
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