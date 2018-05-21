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21.05.2018  13:57   

В галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится встреча с авторами выставки «Дарю мастерство»

Мероприятие будет проходить в формате круглого стола, участниками которого будут студенты и преподаватели Харьковского художественного училища.


// ХОГА

24 мая в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча и мастер-шоу с авторами традиционной VIII отчетной выставки студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».

Гости галереи смогут познакомиться с работами преподавателей училища - талантливыми мастерами изобразительного искусства и студентами, которые в своем творчестве продолжают традиции школы живописи и рисунка. В этом году выставку дополнили произведения сценографического искусства.

Кроме этого, присутствующие смогут услышать рассказ о творческом пути преподавателей училища, задать вопросы и обсудить планы на год, а также посмотреть мастер-шоу.

Вход – свободный.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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