В галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится встреча с авторами выставки «Дарю мастерство»

Мероприятие будет проходить в формате круглого стола, участниками которого будут студенты и преподаватели Харьковского художественного училища.
24 мая в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча и мастер-шоу с авторами традиционной VIII отчетной выставки студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».
Гости галереи смогут познакомиться с работами преподавателей училища - талантливыми мастерами изобразительного искусства и студентами, которые в своем творчестве продолжают традиции школы живописи и рисунка. В этом году выставку дополнили произведения сценографического искусства.
Кроме этого, присутствующие смогут услышать рассказ о творческом пути преподавателей училища, задать вопросы и обсудить планы на год, а также посмотреть мастер-шоу.
Вход – свободный.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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