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21.05.2018  17:16   

В «ЕрмиловЦентре» пройдет выставка графики «Источник цвета»

Открытие персональной выставки работ харьковской художницы и дизайнера Елены Кудиновой «Источник цвета» состоится 25 мая в центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» (пл. Свободы, 4).


// Харьковский горсовет

На выставке будет представлено более ста работ станковой живописи и графики конца 1980-х - середины 2010-х годов. Большинство работ экспонируется впервые.

«Цвет - это первопричина всего, что происходит с искусством художницы. Он задает границы формы, имя которой «абстракция». И даже избранные изобразительные мотивы (чайные чашки, бокалы, «ботанические» и архитектурные элементы) не разрушают ее природу. Художественный образ развивается, меняется, приобретает новый характер», - рассказали о работах  Елены Кудиновой в «ЕрмиловЦентре».

Открытие экспозиции - в 18:00. Выставка будет работать до 15 июня.

Справка. Елена Кудинова (1958-2017) окончила Харьковский художественно-промышленный институт, факультет «Дизайн интерьера». С 1980 года постоянный участник выставок, в том числе в Германии, Норвегии, США, Польше. В 1990-1992 годах - стипендиат Союза художников СССР в секции «Графика». Творчество художницы отмечено наградами Всеукраинского фестиваля искусств «Золотое сечение» (номинация «График года», 1998); фестиваля предметного дизайна «Водопарад» (Харьков, 2002-2012). Работы Елены Кудиновой публиковались в американском сборнике «Лучшая печатная графика. Международная коллекция» (1997). Картины находятся в отечественных, зарубежных музеях и галереях, а также в частных коллекциях.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьков, выставка, ермиловцентр, источник цвета
 
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