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25.05.2018  12:47   

Харьков впервые представили на туристической выставке в Китае (ФОТО)

Официальная делегация Харьковского городского совета впервые принимает участие в Международной туристической выставке, которая проходит 25-27 мая в городе Цзинань (Китай).


// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, в церемонии открытия приняли участие мэр города Цзинань и почетные гости.

Международную туристическую выставку проводят в городе с 2001 года, и традиционно мероприятие собирает более 300 туристических компаний из 30 стран и регионов, а также более 30 тыс. посетителей.  

В этом году в мероприятии задействовано около 500 участников из 29 стран и регионов. Харьков - единственный украинский город, который представлен на выставке. Делегации городского совета уже удалось установить контакты с китайскими туристическими компаниями, а также провести переговоры по организации ознакомительного визита китайских журналистов и туроператоров в Харьков.

Кроме того, харьковчане приняли участие в официальной встрече мэра города Цзинань с представителями иностранных делегаций и провели рабочие встречи с руководством Канцелярии по международным отношениям и туризма Муниципального народного правительства города Цзинань. Во время встреч обсуждались перспективные направления сотрудничества в рамках побратимских отношений между городами.

Напомним, что делегация из города-побратима Цзинаня приняла участие в Х Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме», который недавно прошел в городе, и  ознакомилась с работой КП «Харьковводоканал».

Справка. Город Цзинань - столица провинции Шаньдун в Китайской Народной Республике. Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Харьковом и Цзинанем было подписано 23 мая 2007 года.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, цзинань, харьков, китай, туризм
 
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