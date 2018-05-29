Талантливые дети Харьковщины устроят итоговую выставку

29.05.2018 15:00

С 31 мая по 9 июня в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет традиционная итоговая Областная выставка детских художественных работ учеников–лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины»

Торжественное открытие мероприятия - 31 мая в 14:00.



В экспозицию вошли работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Участники выставки - учащиеся художественных школ и художественных отделений школ искусств Харьковской области и города Харьков. Произведения, представленные на выставке, объединяет любовь к культуре и искусству Украины и Харьковской области, в частности, интерес к мировому культурному наследию, уважение к традициям, открытость ко всему новому.

На выставке представлены работы победителей Областного этапа Всеукраинского конкурса детского творчества, посвященного Шевченковским дням «Об’єднаймося ж, брати мої». К рассмотрению жюри было представлено более 250 работ из 25 художественных школ Харьковской области и города Харьков. 10 работ лауреатов вошли в заключительный этап конкурса и будут экспонироваться в городе Киев.

В экспозицию также вошли работы из Областного конкурса детского рисунка «Рисуем музыку» (в рамках областного смотра-конкурса «Весенний вернисаж» для художественных школ области). Благодаря участию в творческом состязании участники мероприятия имели возможность присоединиться к мировому событию – празднованию, по решению ЮНЕСКО, 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа, балетмейстера, мастера классического танца Мариуса Петипа. Участники конкурса выполняли иллюстрации к балетам, которые были поставлены балетмейстером по сказочным сюжетам («Спящая красавица», «Щелкунчик», «Волшебное зеркало», «Раймонда», «Баядерка», «Арлекинада»). Возрастная категория участников - от 11 до 16 лет. Всего жюри просмотрело более 300 работ.

Во время работы традиционной итоговой Областной выставки детских художественных работ учеников–лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины» состоится ряд культурологических мероприятий:

5 июня в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 10.

6 июня в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам «Антологии современной русской поэзии Украины». Часть 1».

7 июня в 17:00 – творческая встреча с авторами и организаторами традиционной итоговой Областной выставки детских художественных работ учеников – лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины».