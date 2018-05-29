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29.05.2018  12:42   

В «Бузке» откроется выставка «Дарим миру добро»

В экспозиции будут представлены работы художника, преподавателя, искусствоведа Аллы Шляховой и ее учеников.


// ХОГА

Алла Шляхова имеет международный сертификат магистра искусствоведения. Работает в разных жанрах, таких как натюрморт и портрет, но любимый – это пейзаж. Любимая техника – пастель. Преподает все известные техники и имеет собственную методику обучения. Родилась в городе Харьков. В 1984 году закончила с отличием Харьковскую художественную школу им. И. Е. Репина.

В 1988 году закончила с отличием Харьковское художественное училище, в 1994-м - Харьковский художественно-промышленный институт (ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств). С 1992 года - член Greenpease в борьбе за охрану окружающей среды. Лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей, награждена ценными призами и многочисленными грамотами, в том числе удостоена грамоты Митрополита Киевского и всея Украины Владимира за усердные труды во славу Святой Церкви и высокий уровень профессионального творческого мастерства.

Открытие выставки «Дарим миру добро» - 29 мая в 17:00.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бузок, выставка, харьков, добро
 
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