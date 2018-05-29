В «Бузке» откроется выставка «Дарим миру добро»

В экспозиции будут представлены работы художника, преподавателя, искусствоведа Аллы Шляховой и ее учеников.
Алла Шляхова имеет международный сертификат магистра искусствоведения. Работает в разных жанрах, таких как натюрморт и портрет, но любимый – это пейзаж. Любимая техника – пастель. Преподает все известные техники и имеет собственную методику обучения. Родилась в городе Харьков. В 1984 году закончила с отличием Харьковскую художественную школу им. И. Е. Репина.
В 1988 году закончила с отличием Харьковское художественное училище, в 1994-м - Харьковский художественно-промышленный институт (ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств). С 1992 года - член Greenpease в борьбе за охрану окружающей среды. Лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей, награждена ценными призами и многочисленными грамотами, в том числе удостоена грамоты Митрополита Киевского и всея Украины Владимира за усердные труды во славу Святой Церкви и высокий уровень профессионального творческого мастерства.
Открытие выставки «Дарим миру добро» - 29 мая в 17:00.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: