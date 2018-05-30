30.05.2018 16:44

Более 35 тысяч харьковских детей отдыхают в пришкольных лагерях

192 пришкольных лагеря, в которых планируют оздоровить более 35 тыс. детей, 29 мая открылись в Харькове.



// Харьковский горсовет

Начинается работа пришкольных лагерей города стандартно - с утренней зарядки и вкусного завтрака. В ежедневный рацион школьников входят свежие овощи, фрукты, мясо. Организация и качество питания проходят постоянный контроль со стороны медработников, школьной комиссии, а также специалистов по детскому питанию. Например, питание в пришкольных лагерях Немышлянского района проверяет инженер-технолог КП «Комбинат детского питания» Валентина Солоха.



«Мы даем детям свежие овощи - огурцы, салат из капусты. Сегодня они получат на обед клубнику. Мы каждый день стараемся разнообразить меню. Мы даем им натуральное мясо и рубленное: котлеты, курицу, тушеное мясо, и обязательно рыбу. Продукты завозятся ежедневно, все свежее. Стоимость питания на одного школьника в день составляет 25 грн, из них - 9 грн стоит завтрак и 16 грн - обед», - рассказала Валентина Солоха.



Как сообщила главный специалист Департамента образования Наталья Воробьева, пришкольные лагеря посещают примерно треть школьников Харькова. Наиболее востребован такой вид досуга среди учащихся начальной школы, но есть и отряды для учеников 8, 9 и даже 10 классов.



«Есть лагеря, где работают тематические или профильные смены. Больше всего таких лагерей - языковых, их в городе 125. Здесь дети получают возможность усовершенствовать навыки общения на английском, немецком, французском языках, есть лагеря с изучением даже испанского языка. Также на базе учреждений образования предусмотрены профильные смены спортивного и краеведческого направления. В каждом из лагерей есть медицинский работник и продолжает работать охрана», - сообщила Наталья Воробьева.

Так, на базе специализированной школы №73 начал работу языковой пришкольный лагерь, который посещают более 200 школьников. По словам преподавателя английского языка школы Людмилы Никитиной, учебное заведение уже третий год сотрудничает с волонтерской организацией «GO camp», которая приглашает волонтеров со всего мира в Украину для обучения английскому языку.



«Два года назад у нас был волонтер из Мексики, в прошлом году мы изучали язык со студентом из Лондона. В этом году дети также с нетерпением ждут волонтера. Он к нам приезжает не как учитель, а как друг и помощник, поэтому дети очень легко находят с ним общий язык и стараются общаться на английском, потому что наш гость вообще не знает нашего языка. Все это проходит в игровой форме. За две недели лагеря, конечно, выучить английский язык нельзя, но можно преодолеть языковой барьер», - отметила Людмила Никитина.



Кроме уроков английского, в расписании школьников всевозможные игры, квесты, конкурсы и мастер-классы. Например, сегодня воспитанники лагеря «Романтика», который открылся на базе Харьковской гимназии №14, учились плести фенечки. Днем детей ждет развлекательная программа – знакомство отрядов лагеря.



«Я уже не первый год хожу в школьный лагерь, и мне здесь очень нравится. Мы здесь находим новых друзей. Во время учебы мы редко общаемся с детьми из параллельных классов, а здесь нас объединяют веселые игры и конкурсы. Можно завести новые знакомства. Сегодня у нас представления каждого отряда, нам нужно было подготовить плакат, речевку и танец», - рассказала ученица 6-го класса Аня Перегняк.



По словам директора лагеря «Романтик» Максима Фурсова, это один из самых больших лагерей для школьников в Немышлянском районе. В этом году в «Романтике» - 21 отряд и 515 воспитанников.



«У нас в лагере уже сложились определенные традиции. Каждый год проходит день Нептуна. Если погода позволяет, мы проводим этот праздник на улице, если нет - в актовом зале. Мы стараемся каждый год разнообразить нашу программу: выезжаем отрядами в парк Горького, в театры, но чаще приглашаем артистов к себе в учебное заведение. Например, вчера на открытии лагеря детей развлекали клоуны, было шоу мыльных пузырей. Также в лагере пройдет показ стерео-кино и готовим праздничную программу ко Дню защиты детей», - сообщил Максим Фурсов.



Пришкольные лагеря будут работать в городе до 15 июня включительно. В стоимость пребывания в лагере входит питание ребенка и дополнительные экскурсии по желанию. Отметим, около 2 тыс. детей льготного контингента обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств городского бюджета.