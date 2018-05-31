31.05.2018 12:45

Продолжается регистрация на участие в «Гонке нации»

Соревнования «Гонка нации» пройдут 9-10 июня на территории Журавлевского гидропарка.



// city.kharkov.ua

В программе соревнований: спринт на 5 км/20 препятствий («Race Nation») и соревнования по плаванию на открытой воде «Nation Swim».



Забег «Race Nation» состоится 9 июня на территории Журавлевского гидропарка по адресу: ул. Гидропарковая, 23-а. Зарегистрироваться на участие можно здесь.



Соревнования по плаванию «Nation Swim» стартуют 10 июня на территории ресторанного комплекса «Мельница» по адресу: ул. Героев Труда, 2. Регистрация - здесь.

Справка. «Гонка нации» - это известное спортивное мероприятие, которое популяризирует спорт и здоровый образ жизни среди украинцев, а также способствует развитию спортивного туризма в Украине.