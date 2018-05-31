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31.05.2018  12:45   

Продолжается регистрация на участие в «Гонке нации»

Соревнования «Гонка нации» пройдут 9-10 июня на территории Журавлевского гидропарка.


// city.kharkov.ua

В программе соревнований: спринт на 5 км/20 препятствий («Race Nation») и соревнования по плаванию на открытой воде «Nation Swim».

Забег «Race Nation» состоится 9 июня на территории Журавлевского гидропарка по адресу: ул. Гидропарковая, 23-а. Зарегистрироваться на участие можно здесь.

Соревнования по плаванию «Nation Swim» стартуют 10 июня на территории ресторанного комплекса «Мельница» по адресу: ул. Героев Труда, 2. Регистрация - здесь

Справка. «Гонка нации» - это известное спортивное мероприятие, которое популяризирует спорт и здоровый образ жизни среди украинцев, а также способствует развитию спортивного туризма в Украине.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гонка, нация, харьков, парк
 
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