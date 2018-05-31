Продолжается регистрация на участие в «Гонке нации»

Соревнования «Гонка нации» пройдут 9-10 июня на территории Журавлевского гидропарка.
В программе соревнований: спринт на 5 км/20 препятствий («Race Nation») и соревнования по плаванию на открытой воде «Nation Swim».
Забег «Race Nation» состоится 9 июня на территории Журавлевского гидропарка по адресу: ул. Гидропарковая, 23-а. Зарегистрироваться на участие можно здесь.
Соревнования по плаванию «Nation Swim» стартуют 10 июня на территории ресторанного комплекса «Мельница» по адресу: ул. Героев Труда, 2. Регистрация - здесь.
Справка. «Гонка нации» - это известное спортивное мероприятие, которое популяризирует спорт и здоровый образ жизни среди украинцев, а также способствует развитию спортивного туризма в Украине.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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