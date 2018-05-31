Главная Новости Культура и Туризм Юбилейная выставка харьковского художника откроется в Художественном музее
31.05.2018  14:00   

Юбилейная выставка харьковского художника откроется в Художественном музее

С 1 июня по 15 июля в Харьковском художественном музее пройдет выставка народного художника Украины Виктора Ковтуна «Симфония цветов».


// ХОГА

Выставка приурошена к 60-летию Виктора Ковтуна.

В экспозици будет представлено около 130 работ разного времени творчества художника: как уже известные широкой публике, оцененные специалистами работы, получившие статус хрестоматийных, так и новые, написанные за последние годы, которые экспонируются впервые.

«Постоянным остается обращение к изображению малой родины художника – Черниговщины, ее пейзажей, земляков художника, их трудовых будней и праздников», - рассказывают в музее.

Весомыми являются также и наработки Виктора Ковтуна в жанре натюрморта, где использованы различные композиционные и колористические решения темы. Этот же подход присущ и городским пейзажам – как украинским, так и зарубежным. Художник заново открывает для зрителя красоту и очарование известных и неизвестных уголков родного Харькова и далеких городов зарубежья, приглашая к путешествию.

Презентация экспозиции состоится 1 июня в 16:00. Выставка будет работать до 15 июля ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40 по адресу ул. Жен Мироносиц, 11.
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Культура и Туризм Талантливые дети Харьковщины устроят итоговую выставку 29.05 Культура и Туризм В «Бузке» откроется выставка «Дарим миру добро» 25.05 Культура и Туризм Харьков впервые представили на туристической выставке в Китае (ФОТО)
 
 

Видео

Малышей и их родителей из детского хосписа в преддверии Дня защиты детей поздравили с праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 