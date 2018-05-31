31.05.2018 14:00

Юбилейная выставка харьковского художника откроется в Художественном музее

С 1 июня по 15 июля в Харьковском художественном музее пройдет выставка народного художника Украины Виктора Ковтуна «Симфония цветов».



// ХОГА

Выставка приурошена к 60-летию Виктора Ковтуна.



В экспозици будет представлено около 130 работ разного времени творчества художника: как уже известные широкой публике, оцененные специалистами работы, получившие статус хрестоматийных, так и новые, написанные за последние годы, которые экспонируются впервые.



«Постоянным остается обращение к изображению малой родины художника – Черниговщины, ее пейзажей, земляков художника, их трудовых будней и праздников», - рассказывают в музее.



Весомыми являются также и наработки Виктора Ковтуна в жанре натюрморта, где использованы различные композиционные и колористические решения темы. Этот же подход присущ и городским пейзажам – как украинским, так и зарубежным. Художник заново открывает для зрителя красоту и очарование известных и неизвестных уголков родного Харькова и далеких городов зарубежья, приглашая к путешествию.



Презентация экспозиции состоится 1 июня в 16:00. Выставка будет работать до 15 июля ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40 по адресу ул. Жен Мироносиц, 11.

