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01.06.2018  13:44   

Харьковчанам расскажут об Илье Репине

Лекция по искусствоведению профессора, художника Александра Шило пройдет 5 июня в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».


// ХОГА

В цикле лекций «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты исследований Александра Шило, касающихся различных аспектов поэтики и художественного метода Ильи Репина: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов. Будут рассмотрены малоизученные, а подчас и вовсе не изученные страницы творчества великого художника.

Вход – свободный.

СправкаАлександр Шило - доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал свыше 350 научных и критических работ.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  репин, лекция, харьков, шило
 
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