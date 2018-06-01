01.06.2018 13:44

Харьковчанам расскажут об Илье Репине

Лекция по искусствоведению профессора, художника Александра Шило пройдет 5 июня в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».



// ХОГА

В цикле лекций «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты исследований Александра Шило, касающихся различных аспектов поэтики и художественного метода Ильи Репина: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов. Будут рассмотрены малоизученные, а подчас и вовсе не изученные страницы творчества великого художника.

Вход – свободный.

Справка. Александр Шило - доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал свыше 350 научных и критических работ.