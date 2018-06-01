01.06.2018 18:14

«Вселенная глазами детей»: в Харькове открылась выставка маленьких художников

Выставка работ воспитанников Харьковской детской художественной школы №2 им. Левченко открылась сегодня, 1 июня, в Галерее современного искусства АС (ул. Чернышевская, 13, 5-й этаж, офис 508).



// city.kharkov.ua

В экспозиции представлены 32 картины и рисунка в разных жанрах детей от 6 до 12 лет.



«Мир детского творчества – особый. Он всегда отличается от взрослого взгляда на людей, на природу и весь окружающий мир. В нем зафиксированы и пережитые ранее события, и вымышленные моменты будущего, и яркие образы ожидаемого», - отметили организаторы.



Выставка будет работать до 10 июня. Вход - свободный.