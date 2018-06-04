04.06.2018 13:15

«Мистецтво Слобожанщини» приглашает на лекцию литературоведа Михаила Красикова

Мероприятие пройдет 6 июня в галерее «Мистецтво Слобожанщини».



// ХОГА

Там состоится лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве», тема: «По страницам «Антологии современной русской поэзии Украины». Часть 1».

В 1998 году в Харькове вышла первая в независимой Украине «Антология современной русской поэзии Украины», которая не только вызвала к себе внимание многочисленных рецензентов и поклонников поэзии, но и подтолкнула некоторых поэтов к созданию своих антологий.

В течение двух лекций (6.06 и 26.06) составитель этой антологии Михаил Красиков, расскажет об истории ее создания и принципах своей работы, а также остановится на творчестве наиболее знаковых авторов, как широко известных публике, так и тех, чьи стихи впервые (а некоторые - и в последний раз) были напечатаны именно на страницах этой антологии.

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор около 700 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Член Национального союза писателей Украины, кандидат филологических наук, директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ», член Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов.