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06.06.2018  12:44   

На Харьковщине обнаружили 14 объектов культурного наследия

В регионе стартовала плановая инвентаризация объектов культурного наследия.


// ХОГА

В течение апреля и мая 2018 года специалисты ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА провели плановую инвентаризацию объектов культурного наследия в Великобурлукском и Дергачевском районах.

«В Великобурлукском районе в ходе проверки обследовали 165 курганов и 4 многослойных поселения, обнаружили одно поселение эпохи бронзы, - рассказали в Управлении культуры и туризма. - Во время исследования также установлен факт ошибочного внесения в Перечень объектов археологического наследия большей части курганов вблизи села Средний Бурлук, а именно 114 единиц, которые оказались сложным геологическим образованием рельефа».

В Дергачевском районе специалисты обследовали 64 памятника истории и 1 памятник монументального искусства.

«В ходе инвентаризации выявили 14 объектов культурного наследия, среди которых - 2 памятника и 12 братских и одиночных могил времен Второй мировой войны. Дополнительно зафиксированы 5 памятников архитектуры, которые в будущем могут получить статус комплексных объектов, как архитектуры, так и истории», - рассказали в Управлении.

По результатам инвентаризации начата научно-исследовательская работа специалистами ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия». Специалисты подготовят соответствующую учетную документацию, чтобы внести объекты в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  объект, культура, харьков, наследие
 
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