06.06.2018 16:16

Молодежный оркестр «Слобожанский» выступит с победителем «Евровидения-2018»

Концерт камерной музыки «Виртуозный квинтет» пройдет на сцене Дома Алчевских 8 июня в 19:00.



// ХОГА

Среди участников концерта - Александр Дворниченко (альт) и его брат Сергей Дворниченко (кларнет, США), кларнетист Дионизис Грамменос (Греция), виолончелист Алексей Стадлер (Германия), скрипачи Даниил Австрих (Германия) и Анастасия Нифантьева (Украина).

В программе концерта прозвучат два произведения – Квинтет для кларнета и струнных ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта и Квинтет для кларнета и струнных си минор Иоганнеса Брамса.

А 12 июня в 18:30 в актовом зале Харьковского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины состоится концерт симфонической музыки «Романтические истории», в котором сольные партии сыграют скрипач Даниил Австрих и виолончелист Алексей Стадлер. Дионизис Грамменос выступит на этом мероприятии уже в роли дирижера.

В программе концерта - произведения композиторов-романтиков – Симфония №3 «Шотландская» Феликса Мендельсона и Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Иоганнеса Брамса, который станет премьерным в творческой биографии Алексея Стадлера.

«Отличительной особенностью актового зала этого учебного заведения является его необычная конструкция, чем-то напоминающая амфитеатр, что создает здесь уникальную акустику. Симфоническая и камерная музыка в таких залах звучит особенно завораживающе», - рассказывают музыканты.