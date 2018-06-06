06.06.2018 15:30

Харьковчан познакомят с изобразительным искусством Израиля

В Художественной музее откроется выставка Ханы Барак Энгель «Между духовным и обыденным».



// ХОГА

Хана Барак Энгель - известная израильская художница, искусствовед, куратор, главный редактор и издатель арт-журнала CAN.



Целью проведения серии выставок Ханы Барак Энгель в Украине является стремление познакомить украинских зрителей с достоянием современного изобразительного искусства Израиля на примере творчества одного из ярких его представительниц.



8 июня в 15:00 в Харьковском художественном музее начнется пресс-конференция Ханы Барак Энгель, а в 16:00 состоится презентация выставки живописи.



Хана родилась в 1954 году в Румынии, в городке Орадя, что на границе с Венгрией. В детском возрасте иммигрировала с семьей в Израиль, где начала свой творческий путь сначала как скульптор, позже увлеклась живописью. Живет и работает в Тель-Авиве.



Начиная с 1980-х годов, организует персональные и участвует в коллективных выставках во Франции, США, Италии, Испании, Польши, Дании, Швеции, Китае, Корее.



Барак Ангель является куратором вернисажей художников-соотечественников, а также инициатором и соорганизатором международных арт-проектов, среди которых – выставка с участием 110 художников из Ливана, объединенная темой борьбы за мир (2000), и передвижная групповая выставка «Против насилия над женщинами и детьми» (2001).