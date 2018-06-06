06.06.2018 16:27

В галерее Семиградского покажут писанки из архивов Харьковскй епархии

С 7 по 29 июня в Художественной галерее имени Генриха Семирадского пройдет этнографическая выставка «Украинская писанка: запечатленные грани духовного».



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В экспозицию вошли писанки из коллекций отдела этнографии Центра краеведения имени академика П.Т. Тронько ХНУ имени В.Н. Каразина, фондов Церковно-исторического музея Харьковской епархии, Харьковского городского Клуба писанкарства имени А. П. Овчаренко и музея «Студия росписи писанок» (КУ «Харьковский санаторный учебно-воспитательный комплекс No 13»).



На выставке также представлены:

– полотенца Л. Н. Кириченко - мастера родом из Сум;

– картины известного харьковского мастера Кисти, уроженца Новой Водолаге, Александра Винника, представителя украинской фовизма;

– писанки Харьковского городского Клуба писанок, которые иллюстрируют специфику и общие межрегиональные черты.