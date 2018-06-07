07.06.2018 13:45

Утверждена программа сохранения архитектурного наследия Харьковщины

Соответствующее решение поддержали депутаты областного совета в ходе пленарного заседания 7 июня.



// ХОГА

Средства для сохранения архитектурного наследия планируется привлекать как из областного бюджета, так и из местных бюджетов и от инвесторов.

Как отметил директор Департамента градостроительства и архитектуры ХОГА Михаил Рабинович, эту программу разрабатывали совместно с общественностью и депутатским корпусом в течение двух лет.

«Эта программа станет пилотной для всей Украины. К сожалению, работа по сохранению архитектурного наследия не проводилась десятилетиями, - сказал Михаил Рабинович. - На сегодня создана большая электронно-учетная база, начал работать консультативный совет, в который вошли депутаты областного совета. Также программа станет основой для подобных местных программ».

По словам Михаила Рабиновича, программа позволит решать как оперативные вопросы, связанные с аварийными ситуациями в отношении памятников архитектуры, так и заниматься поиском инвесторов и изготовлением необходимых для реконструкции и ремонтов документов. Благодаря этому будет разработана концепция по охране памятников национального значения, которых в области более 60.

Было отмечено, что эта программа предусматривает обеспечение ремонтно-реставрационных работ на объектах - памятниках архитектуры. Так, на 2018 год запланировано проведение первоочередных противоаварийных работ на объектах: «Усадьба» - в пгт. Старом Мерчике Валковского района, «Военное училище» - в г. Чугуеве, «Усадьба» - в пгт. Шаровке Богодуховского района.

В дальнейшем будут приниматься соответствующие меры по другим памятникам архитектуры.