11.06.2018 11:31

Мифы и легенды в бисере: в Харькове открывается новая выставка

14–16 июня в художественной галерее «Мистецтво Слобожанщини» будет проходить выставка работ мастеров бисероплетения Харьковского района, в рамках проекта «Бисерный Эпос».



/// cultura.kh.ua

Мастерицы бисероплетения объединились в проекте «Бисерный Эпос», чтобы создать коллекцию украшений, посвященных сказкам, легендам, мифам и любимым книгам.



«Бисерный Эпос» – это сказка о бисере, говорят организаторы выставки. О том, насколько разнообразными могут быть украшения, сотканные из крохотных бусин. Это магия творчества, живое общение с мастерами – участниками проекта, это погружение в мир волшебства и красоты.



Изначально идея создания проекта родилась у Елены Осокиной, мастера бисероплетения из поселка Буды Харьковской области. В 2016 году Елена и ее ученицы уже презентовали проект «Мандри Україною», посвященный городам Украины. В 2017 году было принято решение сделать новый проект и пригласить для участия в нем мастеров бисероплетения Харьковщины. Многие с радостью откликнулись на приглашение, и работа над созданием коллекции началась.



Также в проекте было решено создать отдельную категорию для детского творчества, в которой участвуют ученицы кружков «Бисерные Фантазии» под руководством Елены Осокиной и «Бисерная Флористика» под руководством Анастасии Орищенко.



Во время работы выставки мастеров бисероплетния «Бисерный Эпос» состоятся следующие культурологические мероприятия:



14 июня



15.00 – открытие выставки



15.30 – презентация фильма, посвященного проекту «Бисерный Эпос»



15.45 – дефиле в украшениях-участниках проекта.



16.00-17.00 – выступления танцевальных и музыкальных коллективов Харьковского района. Розыгрыш лотереи от профессионального таролога Катерины Ройтбург.



15 июня



15.00 – открытие детского отделения выставки «Бисерный Эпос»



15.30 – дефиле участников кружка «Бисерные Фантазии», с. Малая Рогань, в украшениях, посвященных проекту «Бисерный Эпос».



15.45 – дефиле участников кружка «Бисерная Флористика», пос. Буды, в украшениях, посвященных проекту «Бисерный Эпос».



16.00-17.00 – награждение участников проекта. Выступления танцевальных и музыкальных коллективов Харьковского района.



16 июня



14.00 – презентация фильма, посвященного проекту «Бисерный Эпос».



14.30 – костюмированное дефиле в украшениях-участниках проекта.



14.45 – награждение участников.



15.00-16.00 – выступления танцевальных и музыкальных коллективов Харьковского района.



На все мероприятия вход свободный.



Выставка будет работать с 11:00 до 19:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).