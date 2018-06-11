Главная Новости Культура и Туризм Мифы и легенды в бисере: в Харькове открывается новая выставка
11.06.2018  11:31   

Мифы и легенды в бисере: в Харькове открывается новая выставка

14–16 июня в художественной галерее «Мистецтво Слобожанщини» будет проходить выставка работ мастеров бисероплетения Харьковского района, в рамках проекта «Бисерный Эпос».


/// cultura.kh.ua

Мастерицы бисероплетения объединились в проекте «Бисерный Эпос», чтобы создать коллекцию украшений, посвященных сказкам, легендам, мифам и любимым книгам.

«Бисерный Эпос» – это сказка о бисере, говорят организаторы выставки. О том, насколько разнообразными могут быть украшения, сотканные из крохотных бусин. Это магия творчества, живое общение с мастерами – участниками проекта, это погружение в мир волшебства и красоты.

Изначально идея создания проекта родилась у Елены Осокиной, мастера бисероплетения из поселка Буды Харьковской области. В 2016 году Елена и ее ученицы уже презентовали проект «Мандри Україною», посвященный городам Украины. В 2017 году было принято решение сделать новый проект и пригласить для участия в нем мастеров бисероплетения Харьковщины. Многие с радостью откликнулись на приглашение, и работа над созданием коллекции началась.

Также в проекте было решено создать отдельную категорию для детского творчества, в которой участвуют ученицы кружков «Бисерные Фантазии» под руководством Елены Осокиной и «Бисерная Флористика» под руководством Анастасии Орищенко.

Во время работы выставки мастеров бисероплетния «Бисерный Эпос» состоятся следующие культурологические мероприятия:

14 июня

15.00 – открытие выставки

15.30 – презентация фильма, посвященного проекту «Бисерный Эпос»

15.45 – дефиле в украшениях-участниках проекта.

16.00-17.00 – выступления танцевальных и музыкальных коллективов Харьковского района. Розыгрыш лотереи от профессионального таролога Катерины Ройтбург.

15 июня

15.00 – открытие детского отделения выставки «Бисерный Эпос»

15.30 – дефиле участников кружка «Бисерные Фантазии», с. Малая Рогань, в украшениях, посвященных проекту «Бисерный Эпос».

15.45 – дефиле участников кружка «Бисерная Флористика», пос. Буды, в украшениях, посвященных проекту «Бисерный Эпос».

16.00-17.00 – награждение участников проекта. Выступления танцевальных и музыкальных коллективов Харьковского района.

16 июня

14.00 – презентация фильма, посвященного проекту «Бисерный Эпос».

14.30 – костюмированное дефиле в украшениях-участниках проекта.

14.45 – награждение участников.

15.00-16.00 – выступления танцевальных и музыкальных коллективов Харьковского района.

На все мероприятия вход свободный.

Выставка будет работать с 11:00 до 19:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Источник:   Сайт галереи
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Культура и Туризм В галерее Семиградского покажут писанки из архивов Харьковскй епархии 06.06 Культура и Туризм Харьковчан познакомят с изобразительным искусством Израиля 06.06 Культура и Туризм В «Мистецтві Слобожанщини» пройдет творческая встреча с авторами выставки детских работ
 
 

Видео

Немецкий банк готов предоставить Харькову кредит на 52 млн. евро на развитие
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 