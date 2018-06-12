12.06.2018 17:44

В «Бузке» покажут детские рисунки, посвященные охране природы

Открытие выставки победителей областного художественного конкурса «Мир и Я» состоится 13 июня в 14:00 в ИВЦ «Бузок» (ул. Сумская, 25 правое крыло ХНАТОБа).



// ХОГА

Мероприятие состоится при поддержке ХОГА. Участие в открытии выставки примет директор Департамента экологии и природных ресурсов Андрей Тимчук.

Детский художественный конкурс «Мир и Я» посвящен Всемирному Дню охраны окружающей природной среды и проводился с целью активизации внимания подрастающего поколения на значении человека в сохранении природы.

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных школ города Харькова и Харьковской области. Работы распределили по трем возрастным категориям: младшая группа - от 8 до 11 лет, средняя группа - от 12 - 15 лет и старшая - от 15 лет.

Юным художникам предложили следующие темы конкурсных работ:

- «Природа - вечный образец искусства»;

- «Моя любовь к своей Земле»;

- «Я рисую мир яркими красками»;

- «Мир моего будущего»;

- «Природа, которую мы сохранили».

На выставке в «Бузке» будут представлены 104 работы около ста авторов.