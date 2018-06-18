Главная Новости Культура и Туризм Харьковчан приглашают на выставку работ юных архитекторов
18.06.2018  17:14   

Харьковчан приглашают на выставку работ юных архитекторов

Выставка работ воспитанников Детской архитектурной школы под названием «La Dolce Vita» откроется 21 июня в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» (пл. Свободы, 4, вход со стороны Клочковского спуска).


// city.kharkov.ua

В рамках выставки будет представлено более 20 проектов частных домов, а также исследования в чертежах и макетах района между рекой Лопань и ул. Полтавский Шлях.

По словам организаторов, выставка будет интересна не только сверстникам авторов работ, но и профессиональным архитекторам. 

«La Dolce Vita» - это история о новых значениях наслаждения и легкости, о трансформации идеалов в архитектуре. Одним из главных вызовов профессии архитектора является формирование ценностей. Работа с желаниями - внутренними, унаследованными, навязанными или недоформированными - стала самым большим испытанием в ходе обучения учеников школы. Взаимодействие было очень интересным, ведь именно эти люди изменят наш образ жизни, обыденность, пространство», - отметил основатель Детской архитектурной школы Богдан Волынский.

Во время работы выставки все желающие смогут записаться и прийти на мастер-классы для детей от 8 до 14 лет, которые пройдут 23 и 26 июня в выставочном центре.

Начало открытия экспозиции - в 18:00. Выставка будет работать до 30 июня.

Справка. Детская архитектурная школа была открыта в Харькове в 2015 году. За три года студентами школы на различных курсах стали более 200 детей в шести городах Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, творчество, харьков, архитектура
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Культура и Туризм Мифы и легенды в бисере: в Харькове открывается новая выставка 06.06 Культура и Туризм В галерее Семиградского покажут писанки из архивов Харьковскй епархии 06.06 Культура и Туризм Харьковчан познакомят с изобразительным искусством Израиля
 
 

Видео

Благоустройство Харькова продолжается
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 