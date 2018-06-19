В Харькове покажут «Экзерсисы» группы художников

C 22 июня по 7 июля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» будет проходить выставка живописи и графики творческой группы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко «Экзерсисы».
На выставке будут представлены работы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко, художника, доктора искусствоведения, профессора А.В. Шило, и творческой группы учеников А.Н. Лысенко, сложившейся в средней художественной школе им. И.Е. Репина.
Для произведений, представленных на выставке, характерен лаконизм и одновременно – богатство форм и нюансов, говорят организаторы.
Открытие выставки состоится 22 июня в 17:00.
Во время работы выставки живописи пройдут следующие мероприятия:
23 июня с 14:30 до 17:30 – мероприятие, посвященное Международному дню музыки, которое будет проводиться перед входом в галерею: «Художественно-музыкальные импровизации с участием известных харьковских групп».
26 июня в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам «Антология современной русской поэзии Украины». Часть 2».
3 июля в 17:00 – лекция из цикла «Символизм Священных текстов», тема: «Символизм Корана. Часть 4». Лектор – кандидат философских наук, религиовед Н. В. Шелковая.
5 июля в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки живописи и графики творческой группы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко «Экзерсисы».
На все мероприятия вход свободный.
Справка. Экзерсисы (фр. exercice — упражнение, от лат. exercitium) — систематические занятия в той или иной дисциплине, проводимые с целью должного овладения необходимыми навыками и приемами. Экзерсис в изобразительном искусстве – упражнение для совершенствования своего художественного мастерства, поиска и выработки тех художественных компонентов (сюжетов, форм, композиций, колористических сочетаний), которые позволяют максимально точно выразить замысел произведения, свои идеи и взгляды.
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