Главная Новости Культура и Туризм В Харькове покажут «Экзерсисы» группы художников
19.06.2018  16:01   

В Харькове покажут «Экзерсисы» группы художников

C 22 июня по 7 июля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» будет проходить выставка живописи и графики творческой группы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко «Экзерсисы».


// cultura.kh.ua

На выставке будут представлены работы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко, художника, доктора искусствоведения, профессора А.В. Шило, и творческой группы учеников А.Н. Лысенко, сложившейся в средней художественной школе им. И.Е. Репина.

Для произведений, представленных на выставке, характерен лаконизм и одновременно – богатство форм и нюансов, говорят организаторы.

Открытие выставки состоится 22 июня в 17:00.

Во время работы выставки живописи пройдут следующие мероприятия:

23 июня с 14:30 до 17:30 – мероприятие, посвященное Международному дню музыки, которое будет проводиться перед входом в галерею: «Художественно-музыкальные импровизации с участием известных харьковских групп».

26 июня в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам «Антология современной русской поэзии Украины». Часть 2».

3 июля в 17:00 – лекция из цикла «Символизм Священных текстов», тема: «Символизм Корана. Часть 4». Лектор – кандидат философских наук, религиовед Н. В. Шелковая.

5 июля в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки живописи и графики творческой группы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко «Экзерсисы».

На все мероприятия вход свободный.

Справка. Экзерсисы (фр. exercice — упражнение, от лат. exercitium) — систематические занятия в той или иной дисциплине, проводимые с целью должного овладения необходимыми навыками и приемами. Экзерсис в изобразительном искусстве – упражнение для совершенствования своего художественного мастерства, поиска и выработки тех художественных компонентов (сюжетов, форм, композиций, колористических сочетаний), которые позволяют максимально точно выразить замысел произведения, свои идеи и взгляды.

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.06 Культура и Туризм Харьковчан приглашают на выставку работ юных архитекторов 11.06 Культура и Туризм Мифы и легенды в бисере: в Харькове открывается новая выставка 06.06 Культура и Туризм В галерее Семиградского покажут писанки из архивов Харьковскй епархии
 
 

Видео

Тариф на горячую воду и теплоснабжение для населения может возрасти на 7,3%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 