19.06.2018 16:01

В Харькове покажут «Экзерсисы» группы художников

C 22 июня по 7 июля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» будет проходить выставка живописи и графики творческой группы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко «Экзерсисы».



// cultura.kh.ua

На выставке будут представлены работы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко, художника, доктора искусствоведения, профессора А.В. Шило, и творческой группы учеников А.Н. Лысенко, сложившейся в средней художественной школе им. И.Е. Репина.



Для произведений, представленных на выставке, характерен лаконизм и одновременно – богатство форм и нюансов, говорят организаторы.



Открытие выставки состоится 22 июня в 17:00.



Во время работы выставки живописи пройдут следующие мероприятия:



23 июня с 14:30 до 17:30 – мероприятие, посвященное Международному дню музыки, которое будет проводиться перед входом в галерею: «Художественно-музыкальные импровизации с участием известных харьковских групп».



26 июня в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам «Антология современной русской поэзии Украины». Часть 2».



3 июля в 17:00 – лекция из цикла «Символизм Священных текстов», тема: «Символизм Корана. Часть 4». Лектор – кандидат философских наук, религиовед Н. В. Шелковая.



5 июля в 17:00 – творческая встреча с авторами выставки живописи и графики творческой группы заслуженного художника Украины А.Н. Лысенко «Экзерсисы».



На все мероприятия вход свободный.



Справка. Экзерсисы (фр. exercice — упражнение, от лат. exercitium) — систематические занятия в той или иной дисциплине, проводимые с целью должного овладения необходимыми навыками и приемами. Экзерсис в изобразительном искусстве – упражнение для совершенствования своего художественного мастерства, поиска и выработки тех художественных компонентов (сюжетов, форм, композиций, колористических сочетаний), которые позволяют максимально точно выразить замысел произведения, свои идеи и взгляды.