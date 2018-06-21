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21.06.2018  19:52   

В субботу Харьков присоединится к празднованию Дня музыки

23 июня на 40 площадках по всему городу – в кафе, клубах, музеях, на уличных сценах – пройдет ряд интересных мероприятий.


// Городской Дозор

Фестиваль «День музыки» проходит в городе пятый раз. С каждым годом увеличивается масштаб фестиваля: появляются новые площадки, стили, музыканты и проекты из смежных сфер искусства.

В этом году вместе с музыкантами праздник для горожан будут создавать актеры, танцоры, лекторы, художники. Артисты будут выступать в самых разных местах – по городу будет работать 40 открытых и закрытых площадок. Выступят коллективы фолковой и джазовой музыки, хип-хопа и классики, панк-рока и госпела.

Откроет фестиваль выступление оркестра и солистов «Сxid OPERA» на ступенях Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко. Гости фестиваля первыми увидят презентацию фрагмента новой оперы «Сват поневоле».

Также в этот день Харьковская областная филармония приглашает горожан на открытую репетицию симфонического оркестра и органный концерт. Отдельным событием станет выступление духовых оркестров перед оперным театром. Также пройдет концерт во дворике Харьковского областного радио.

Организаторы отмечают, что харьковчане услышат не только лучших харьковских музыкантов, но и больше узнают об истории музыки, смогут принять участие в музыкальном джеме, уроках танца, послушать акустику католического собора, промаршировать с военным оркестром и прокатиться вместе с велопарадом.

«День музыки» — масштабный волонтерский проект, созданный харьковчанами для харьковчан. Мы хотим подарить городу праздник и сделать так, чтобы как можно больше людей смогло принять в нем участие и увидеть, сколько всего интересного есть в нашем городе. Главное правило Дня музыки во всем мире — свободная музыка, свободное пространство. Мы приглашаем всех, кто любит музыку, выходить на улицу с музыкальными инструментами и присоединяться к празднику», - отметила соорганизатор фестиваля Алина Ханбабаева.

Вход на все мероприятия - бесплатный.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день музыки, харьков
 
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